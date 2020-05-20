  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:06
79
lesjasap
Код вставки плеера

Трамп считает демократов психбольными из-за обвинений в связях с Россией

0 0

Глава США назвал Нэнси Пелоси больной женщиной.

Дональд Трамп считает демократов психически больными из-за обвинений в связях с Россией. Об этом президент Америки рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик объяснил, что постоянные попытки очернить всех оппонентов в связях с РФ можно считать отклонениями в психике. 

Трамп привел в пример высказывания Тутси Габбард, которая участвовала в президентской гонке от демократической партии. Ее не раз называли "российским агентом" и критиковали за собственную позицию по ряду вопросов, которая противоречила общей линии партии.

Я ее не знаю лично, но знаю, что она не российский агент. Потом они нападали на доктора Партии зеленых Джилл Штайн - говорили, что она российский агент, я ее не знаю, но знаю, что она не российский агент

Дональд Трамп, президент США

Лидер США добавил, что считает спикера палаты представителей Нэнси Пелоси больной женщиной. Он отметил, что у нее "много психических проблем". 

США направит первую партию аппаратов ИВЛ в Россию в среду.

Видео: Youtube/ Fox News

Теги: демократы, дональд трамп, нэнси пелоси
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Сорокин Валера
Сегодня 8:36

CEКC ЗНАKОМСTВА Бecплатнo, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюx и развoдил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://bit.vodka/dating

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии