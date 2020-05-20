Трамп считает демократов психбольными из-за обвинений в связях с Россией

Дональд Трамп считает демократов психически больными из-за обвинений в связях с Россией. Об этом президент Америки рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик объяснил, что постоянные попытки очернить всех оппонентов в связях с РФ можно считать отклонениями в психике.
Трамп привел в пример высказывания Тутси Габбард, которая участвовала в президентской гонке от демократической партии. Ее не раз называли "российским агентом" и критиковали за собственную позицию по ряду вопросов, которая противоречила общей линии партии.
Я ее не знаю лично, но знаю, что она не российский агент. Потом они нападали на доктора Партии зеленых Джилл Штайн - говорили, что она российский агент, я ее не знаю, но знаю, что она не российский агент
Дональд Трамп, президент США
Лидер США добавил, что считает спикера палаты представителей Нэнси Пелоси больной женщиной. Он отметил, что у нее "много психических проблем".
США направит первую партию аппаратов ИВЛ в Россию в среду.
Видео: Youtube/ Fox News
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