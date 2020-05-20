Трамп считает демократов психбольными из-за обвинений в связях с Россией

Глава США назвал Нэнси Пелоси больной женщиной.

Дональд Трамп считает демократов психически больными из-за обвинений в связях с Россией. Об этом президент Америки рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик объяснил, что постоянные попытки очернить всех оппонентов в связях с РФ можно считать отклонениями в психике.

Трамп привел в пример высказывания Тутси Габбард, которая участвовала в президентской гонке от демократической партии. Ее не раз называли "российским агентом" и критиковали за собственную позицию по ряду вопросов, которая противоречила общей линии партии.

Я ее не знаю лично, но знаю, что она не российский агент. Потом они нападали на доктора Партии зеленых Джилл Штайн - говорили, что она российский агент, я ее не знаю, но знаю, что она не российский агент Дональд Трамп, президент США

Лидер США добавил, что считает спикера палаты представителей Нэнси Пелоси больной женщиной. Он отметил, что у нее "много психических проблем".

США направит первую партию аппаратов ИВЛ в Россию в среду.

Видео: Youtube/ Fox News