Памфилова не смогла встретиться с Путиным из-за трагедии в Перми

Глава ЦИК сообщила, что увидится с президентом РФ позже.

Председатель российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова не смогла встретиться с президентом Владимиром Путиным из-за трагедии в Перми. Чиновница заметила, что у главы государства изменились планы из-за трагедии в местном университете, в котором были убиты восемь человек.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в корпусе вуза. Известно о том, что более 20 человек получили ранения. На странице в социальной сети юноша рассказал о том, как готовился к преступлению. Он призвал Следственный комитет не считать стрельбу актом терроризма. Среди других объектов для стрельбы подозреваемый также рассматривал бывшую школу, железнодорожный вокзал и торговые центры.

Напомним, что при задержании Тимур Бекмансуров оказал сопротивление и был ранен. Сейчас ему проводится операция. Состояние пациента врачи считают крайне тяжелым.

Студентка в Перми рассказала, как скрывалась от стрелка.

Видео: YouTube / РИА Новости