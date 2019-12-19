"За" документ проголосовали 286 конгрессменов, "против" - 181 человек.

Палата представителей приняла законопроект о реформе полиции в США. Документ "Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда" поддержали 236 голосами. Большинство из них - представители демократической партии. Еще 181 конгрессмен высказался против.

Напомним, что согласно новому закону правоохранительным органам США будет запрещено применять к задержанным удушающие приемы. Документ подразумевает создание единой базы, которая будет отслеживать сотрудников полиции, которые ранее были замечены в неправомерном поведении. Закон ограничит выдачу ордеров на проникновение в дома, ужесточит наказание для представителей закона, которые обвинены в необоснованном применении силы.

В Нью-Йорке полицейских отравили молочным коктейлем с отбеливателем.

Видео: Youtube/ CGTN