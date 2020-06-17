Трагедию американцев он воспринял как личную.

Дональд Трамп провел "эмоциональную" встречу с семьями погибших от рук полиции. Об этом журналистам во время брифинга рассказала пресс-секретарь президента США Кейли Макинани. Она добавила, что политик встретился с людьми, потерявшими близких людей из-за действий правоохранительных органов.

Это была очень важная, очень эмоциональная встреча. Для президента это было возможностью услышать от них болезненные, трагические и глубоко личные истории Кейли Макинани, пресс-секретарь президента США

В Белом доме отметили, что большинстве семей потеряли своих детей из-за действий полиции, в некоторых - братьев и сестер. Макинани добавила, что во время встречи было пролито много слез, а Дональд Трамп был "глубоко огорчен". По словам представителя администрации президента, глава государства воспринял трагедию этих американцев как личную. На данный момент известно, что Трамп планирует помочь этим семьям.

Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии.

Видео: YouTube / Fox News