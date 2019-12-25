Объявлены новые послы футбольного Евро-2020 в Петербурге

Северная столица примет 7 матчей турнира.

Объявлены новые послы футбольного чемпионата Европы-2020 в Петербурге – ими стали актеры "Квартета И" Леонид Барац и Ростислав Хаит. Актеры присоединились к Диане Вишневой, Константину Хабенскому, Валерию Гергиеву и другим россиянам.

Помимо Гергиева послами Евро-2020 стали два других знаменитых петербуржца – экс-футболисты Андрей Аршавин и Александр Кержаков. Талисманом турнира стал мальчик Скилзи.

Чемпионат Европы по футболу в 2020 году пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в том числе и в Петербурге. Северная столица примет 7 матчей турнира – шесть игр группового этапа и четвертьфинал.

Фото: предоставлено Пресс-службой Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге