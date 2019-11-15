Балерина Диана Вишнева стала послом Евро-2020

Об этом заявила Ольга Голодец.

Сегодня, 15 ноября, в Центральном выставочном зале "Манеж" председатель российского правительства Ольга Голодец рассказывает о культурной программе Евро-2020. В ходе публичной лекции Голодец объявила о назначении нового посла Евро-2020, передает с места событий корреспондент Piter.TV.

Сегодня мы посвящаем в послы еще одного важнейшего для российской и петербургкой культуры человека, Диану Вишневу – сказала Голодец

Прима-балерину Мариинского театра сочли украшением культурной программы мероприятия. Ранее послом масштабного события стал дирижер Валерий Гергиев.

Евро-2020 пройдет следующим летом на 12 стадионах в 12 городах 11 государств. Петербург примет три матча.

Видео: Piter.TV