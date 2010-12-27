  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Андрей Аршавин стал послом Евро-2020
Сегодня, 16:35
88
Rybka123

Андрей Аршавин стал послом Евро-2020

0 0

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.

В среду, 20 марта, стало известно о том, что Андрей Аршавин вошел в число послов чемпионата Еропы-2020. Об этом сообщили представители УЕФА.

Помимо россиянина в список попали еще 34 бывших профессиональных футболсита, включая Петера Шмейхеля, Луиша Фигу, Рикарду Карвалью, Деку, Давида Трезеге,  Карлеса Пуйоля, Хави, Майкла Оуэна, Алана Ширера и других.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Чемпионат впервые пройдет сразу в 12 странах. В Северной Столице пройдет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Ранее на Piter.TV: Аршавин стал тренером молодежки "Зенита" 
Фото: ФК "Зенит"

Теги: андрей аршавин, евро 2020, послы евро
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

Оставить комментарий