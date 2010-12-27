Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

В Северной Столице пройдет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Во вторник, 26 марта, стало известно о том, что бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Чемпионате Европы 2020. Об этом сообщили представители УЕФА.

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России. Игрок провел за национальную команду 91 матч и забил 30 мячей. На клубном уровне игрок также закрепил за собой звание лучшего голеадора в составе "Зенита" (161 гол), в составе которого он становился трехкратным чемпионом России.

Ранее УЕФА огласил список футболистов, ставших послами Евро-2020. В список 35 знаменитых экс-футболистов вошел бывший нападающий "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин.

Напомним, что турнир пройдет с 12 июня по 12 июля. Евро-2020 впервые в истории состоится сразу в 12 странах. В Северной столице пройдут три матча групповой стадии и четвертьфинал.

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Фото: Instagram/a.kerzhakov11