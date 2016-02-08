Александр Медведев собирается перенять опыт "Барселоны" в создании мегамагазина для "Зенита"

Президент клуба рассказал о вырученных средствах с продажи билетов и сувениров и рассказал о планах развития.

Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал, сколько "сине-бело-голубые" заработали с продажи билетов и абонементов на игры. Руководитель команды заявил, что за прошлый сезон удалось получить около 14 миллионов евро. Еще около трех миллионов прибыли - за продажу атрибутики и сувениров в дни проведения матчей т приблизительно 650 тысяч - на кейтеринге.

Удовлетворены ли мы? Еще нет. Мы бы хотели, чтобы на каждом матче была полная заполняемость. Планируем создание мегамагазина, музея. Надеюсь, нам удастся если не повторить модель "Барселоны" в этом плане, то хотя бы концептуально сделать что-то похожее объясняет специалист

Напомним, что Медведев провел начало марта в рабочей поездке в Испании. Там он ознакомился с деятельностью клуба "Барселона". Он договорился с иностранными коллегами об обмене опытом и взаимодействии.

Ранее Piter.tv писал о том, что президент "Зенита" недоволен не матом в новом шоу "Z+", а обилием англицизмов в речи героев.

Фото: Piter.tv