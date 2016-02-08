Президент "Зенита" недоволен не матом в новом шоу "Z+", а обилием англицизмов в речи героев

Александр Медведев рассказал об изменениях в скандальном проекте. Отменять программу не будут.

Президент петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал о мнении по поводу открытия нового YouTube-канала "Z+". Специалист отметил, что не считает большое количество мата в видеоролике серьезной проблемой. Он также не видит причин отказываться от формата шоу или закрывать канал.

Спикер отметил, что представители компании все же намерены пересмотреть содержание и выпускаемый контент.Медведев сравнил проект с кинокартиной "17 мгновений весны".

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Речь Сергея Шнурова с использованием нецензурных выражений президент "сине-бело-голубых" не оценил, но наибольшую обеспокоенность у Медведева вызвало большое количество англицизмов, проникнувшее в речь говорящих в студии.

Фото: Piter.tv