Захарова сравнила использование англицизмов с сотворением ложных кумиров

В МИД России напомнили о предупреждениях, о которых писали Толстой и Достоевский.

В Москве сравнили использование англицизмов с сотворением ложных кумиров. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что сейчас для нее такие названия смотрятся нелепо, а иногда неудобно и неловко. Таким образом она прокомментировала названия некоторых конкретных жилых или гостиничных комплексов. Во внешнеполитическом ведомстве указали на классиков литературы Льва Толстого и Федора Достоевского. Мария Захарова отметила, что произведения наших соотечественников предостерегали потомков от поклонения ложным кумирам и антигероям.

И в то же время либо частичный отказ, либо частичное забвение, либо пренебрежение своими собственными, истинными героями, символами, образами - это тоже, к сожалению, один из наших недостатков... Посмотрите, как смешно сейчас это выглядит. Уже ничего не изменить. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

