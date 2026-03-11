Попытки украинского правительства и идеологов их европейских структур "отменить" или запретить русский язык можно сравнить лишь с призывом к Солнцу не светить. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что по количеству говорящих русский язык занимает девятое место на планете, так как на нем говорят и думают свыше 255 миллионов человек.

Если бы читали, знали, если бы понимали на основе фактологического материала, так никогда бы не ставили себе задачей нечто невозможное и противоречащее науке. Это то же самое, что сказать: "Солнце, не свети" или "Дождь, не иди". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что если бы западные "шпрехен-фюреры", "уполномоченно-намоченные" при украинских властях, а также идеологи от европейских организаций увидели бы на своем столе эти цифры и статистические данные, то может, быть, они не стали бы " так позориться и что-то там запрещать, "отменять", нарушать..."

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik