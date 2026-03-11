В Москве сравнили реакцию Запада на ситуацию в Буче и трагедию в иранской школе.

В Москве выразили недовольство реакцией мирового сообщества на американо-израильскую атаку на школу в Иране, в результате которой погибли сотни детей. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что сегодня опубликует данные о посещениях иностранными должностными лицами города Бучи. Речь идет о появлении в открытом доступе не только перечень стран, из которых туда приезжали СМИ, но и ФИО конкретных представителей и даты рабочих визитов. По словам Марии Захаровой, иностранные корреспонденты ездят в Бучу "как на сакральное место лжи". Она призвала слушателей программы сравнить ситуацию с тем, какую реакцию выдают эти же государства в связи с доказанной гибелью детей в школе на Ближнем Востоке.

И вы увидите, какое количество международных деятелей от лидеров стран, правительств, министров иностранных дел до представителей разных международных организаций - и универсальной всемирной, и региональных - побывали там. Мало того, подчеркну, не один раз. Это в той самой Буче, по которой нет никаких фактов, ни имен, ни могил, ни фотографий погребений, ничего, ни родственников жертв - ноль. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 30 марта 2022 года российские Вооруженные силы в знак доброй воли на фоне мирных переговоров с киевским режимом в Стамбуле ушли из-под столицы, в том числе из города Буча. А 31 марта это на видеокамеры подтвердил глава местной администрации. Несколько дней спустя западные СМИ опубликовали кадры, на которых, в отличие от более ранней записи, на улицах населенного пункта лежат тела людей. Международные союзники Украины приписали эти убийства российским военнослужащим. В Москве по факту провокации возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik