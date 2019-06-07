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Руководитель Мариинского театра стал послом Евро-2020
Сегодня, 13:42
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Rybka123

Руководитель Мариинского театра стал послом Евро-2020

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Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.

Петербургский дирижер, народный артист России и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев стал послом Евро-2020. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Отмечается, что в пятницу, 7 июня, он выступит перед гостями ПМЭФ-2109 с презентацией Петербурга как одного из городов-организаторов соревнования.

Помимо Гергиева послами Евро-2020 стали два других знаменитых петербуржца – футболисты Андрей Аршавин и Александр Кержаков. Талисманом турнира стал мальчик Скилзи.

Напомним, что Евро-2020 состоится с 12 июня по 12 июля. Чемпионат впервые проходит сразу в 12 странах. В Петербурге будут отыграны три матча групповой стадии и четвертьфинал

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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