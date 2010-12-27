На ПМЭФ открылся стенд Евро-2020 с уникальными вещами звезд футбола

Участники форума могут увидеть "Золотой мяч" и кепку Льва Яшина, золотые медали, а также Кубок Анри Делоне.

В нулевой день Петербургского международного экономического форума в павильоне G открылся стенд Евро-2020. На нем представлены уникальные вещи звезд футбола. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

В частности, участники форума могут увидеть "Золотой мяч" лучшему футболисту Европы 1963 года. Его получил Лев Яшин и стал первым и пока единственным в мире вратарем, удостоенным этой награды. Также среди экспонатов есть игровая кепка Льва Ивановича, золотые медали с Олимпийских игр 1956 и 1988 гг. и Кубок Анри Делоне.

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Фото: Piter.TV