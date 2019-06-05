Дзюба встал на ворота на тренировке сборной России

На днях капитан "Зенита" и национальной команды признался, что любит отбивать пенальти.

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба встал на ворота на тренировке в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

На днях капитан "Зенита" и российской сборной признался, что любит отбивать пенальти и не отказался бы встать на ворота на 119-й минуте после удаления вратаря. На тренировке ему удалось на время сменить амплуа и отбить несколько штрафных своих товарищей по команде.

Напомним, сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года. 8 июня в Саранске состоится матч против команды из Сан-Марино, 11 числа национальная сборная сыграет с Кипром в Нижнем Новгороде.

В расширенный состав сборной России на Евро-2020 попали 30 футболистов. Ранее мы публиковали их имена.

Видео: ВКонтакте / Сборная России по футболу