Лунев, Оздоев и Дзюба попали в расширенный состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Всего в список попали 37 фамилий.

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым озвучил расширенный состав игроков, которые примут участие в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года против команд из Сан-Марино и Кипра. В список, состоящий из 37 фамилий, попали, в том числе, футболисты "Зенита" — Андрей Лунев, Магомед Оздоев и Артем Дзюба. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Евро 2020 сборная России

Полностью список на отборочные матчи Евро-2020 выглядит следующим образом:

Окончательный состав будет обнародован на следующей неделе.

Напомним, 8 июня сборная России встретится в Саранске с командой из Сан-Марино. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. 11 июня россияне сыграют с киприотами в Нижнем Новгороде. Игра стартует в 21:45 мск. Подготовку к матчам команда РФ начнет 30 мая в Новогорске.

Ранее мы писали, что Кокорин не получит медаль РПЛ в СИЗО.

Фото: Telegram / ПЕРВЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ

Видео: YouTube / Zenit Football Club