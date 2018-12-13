Кокорин не получит медаль РПЛ в СИЗО

По решению Пресненского суда игрок пробудет за решёткой еще 7,5 месяцев.

Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал, что игрок получит золотые медали победителя РПЛ после того, как освободится из СИЗО.

Дождемся, чтобы он ее лично получил. В чем смысл передавать медаль родственникам? Считаю, что медаль должна найти игрока после того, как он выйдет,

- передает слова Медведева МАТЧ ТВ.

Напомним, Александр Кокорин установил уникальное достижение, став первым игроком, выигравшим трофей РПЛ, будучи за решеткой. По решению Пресненского суда игрок пробудет за решёткой еще 7,5 месяцев. Недавно стало известно, что срок он может отбыть в Ярославле.

Фото: ФК "Зенит"