Талисман Евро-2020 прокатился в петербургском метро

Скиллзи посетил "Адмиралтейскую" и "Спортивную", где сфотографировался с пассажирами.

В среду, 27 марта, петербургский метрополитен посетил талисман Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Талисман Чемпионата Европы по футболу прокатился в метро. Маскот Скилзи радовал пассажиров сказано в сообщении

Так, маскот по имени Скиллзи посетил "Адмиралтейскую" и "Спортивную", где порадовал пассажиров совместными селфи. Кроме того, талисман показал петербуржцам порочку трюков с мячом.

Напомним, что Евро-2020 состоится с 12 июня по 12 июля. Чемпионат впервые проходит сразу в 12 странах. В Петербурге будут отыграны три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Ранее мы сообщали о том, что В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020

Фото:metrospbphot/instagram