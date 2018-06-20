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Талисман Евро-2020 прокатился в петербургском метро
Сегодня, 18:21
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IRINA_CHALKINA

Талисман Евро-2020 прокатился в петербургском метро

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Скиллзи посетил "Адмиралтейскую" и "Спортивную", где сфотографировался с пассажирами.

В среду, 27 марта, петербургский метрополитен посетил талисман Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Талисман Чемпионата Европы по футболу прокатился в метро. Маскот Скилзи радовал пассажиров

сказано в сообщении

Так, маскот по имени Скиллзи посетил "Адмиралтейскую" и "Спортивную", где порадовал пассажиров совместными селфи. Кроме того, талисман показал петербуржцам порочку трюков с мячом. 

Напомним, что Евро-2020 состоится с 12 июня по 12 июля. Чемпионат впервые проходит сразу в 12 странах. В Петербурге будут отыграны три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Ранее мы сообщали о том, что В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020

Фото:metrospbphot/instagram

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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