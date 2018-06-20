В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020

В Северной столице пройдут три матча групповой стадии и четвертьфинал.

В Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена" прошла презентация талисмана предстоящего Ервро-2020. Маскот по имени Скиллзи посетил арену "Зенита", где провел фотосессию с нападающим "сине-бело-голубых" и сборной России Александром Ерохиным.

Ранее УЕФА презентовали Скиллзи в Амстердаме перед отборочной игрой между сборными Голландии и Германии. В организации рассказали, что имя героя произошло от английского "мастерство".

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Чемпионат впервые пройдет сразу в 12 странах. В Северной столице пройдут три матча групповой стадии и четвертьфинал.

В рамках отбора к турниру сборная России уже сыграла два матча. Игру против Бельгии подопечные Черчесова проиграли (1:3), в следующей встрече против Казахстана одержали уверенную победу (4:0).

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Фото: Газпром Арена