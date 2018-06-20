Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Игрок забил в НХЛ 656-й гол.

Минувшей ночью клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" одержал уверенную победу на "Каролиной" со счетом 4:1. В составе столичной команды голом и результативной передачей отметился капитан Александр Овечкин.

Таким образом, россиянин записал себе в актив 656 гол в самой сильной хоккейной лиги мира и вышел на 13 место в списке снайперов за всю историю НХЛ. Строчкой выше располагаются игроки, которые уже давно завершили свою карьеру, и с учетом бомбардирских навыков Александра можно предположить, что в следующем сезоне он сможет подняться еще на несколько строчек выше, где сейчас располагается Люк Робитайл (668) и Теему Селянне (684).

Напомним, что в прошлом сезоне Александр Овечкин впервые за свою карьеру стал обладателем "Кубка Стэнли". Игрок выступает за столичных с 2005 года.

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