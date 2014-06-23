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На "Газпром-Арене" проведут лазерное шоу "Космос"
Сегодня, 16:44
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На "Газпром-Арене" проведут лазерное шоу "Космос"

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На стадионе установят экраны общей площадью  3 тысячи квадратных метров, включат 2 тысячи световых приборов. 

На "Газпром-Арене" 7 декабря покажут премьеру лазерного шоу "Космос". Зрители узнают историю космоса в современном формате. Об этом сообщили в пресс-службе "Зенита".

Закадровый текст будет читать капитан КВН сборной Петербурга, актер театра и кино Дмитрий Хрусталев.  Кроме того, горожане услышат популярные современные композиции, которые посвящены космической теме. Так, прозвучат саундтреки к "Звездным войнам", "Армагеддону", "Стражам галактики", "Дюне", "Интерстеллару" и другим кинолентам, а также легендарные песни – от Space Oddity Дэвида Боуи до Fly Me To The Moon Фрэнка Синатры.

Организаторы обещают, что зрителей удивит красочность формата. На стадионе установят экраны общей площадью  3 тысячи квадратных метров, включат 2 тысячи световых приборов. 

Ранее на Piter.tv: петербуржцев удивил ассортимент книг в открытом после ремонта магазине на Невском.

Фото: Pxhere

Теги: газпром-арена, космонавты, куда сходить в петербурге, лазерное шоу космос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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