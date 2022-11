На "Газпром-Арене" проведут лазерное шоу "Космос"

На стадионе установят экраны общей площадью 3 тысячи квадратных метров, включат 2 тысячи световых приборов.

На "Газпром-Арене" 7 декабря покажут премьеру лазерного шоу "Космос". Зрители узнают историю космоса в современном формате. Об этом сообщили в пресс-службе "Зенита".

Закадровый текст будет читать капитан КВН сборной Петербурга, актер театра и кино Дмитрий Хрусталев. Кроме того, горожане услышат популярные современные композиции, которые посвящены космической теме. Так, прозвучат саундтреки к "Звездным войнам", "Армагеддону", "Стражам галактики", "Дюне", "Интерстеллару" и другим кинолентам, а также легендарные песни – от Space Oddity Дэвида Боуи до Fly Me To The Moon Фрэнка Синатры.

Организаторы обещают, что зрителей удивит красочность формата. На стадионе установят экраны общей площадью 3 тысячи квадратных метров, включат 2 тысячи световых приборов.

Фото: Pxhere