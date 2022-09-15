Захарова: Лавров проведет закрытую встречу с иностранными послами в Москве

Встреча пройдет в понедельник, 19 сентября.

Глава МИД России Сергей Лавров проведет закрытую встречу с иностранными послами в Москве. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Встреча пройдет в понедельник, 19 сентября. По словам Захаровой, она будет посвящена 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Дипломат отметила, что на встрече Лавров расскажет главам аккредитованных в Москве дипмиссий о российских приоритетах на сессии. Глава ведомства также расскажет про основные направления работы российсской делегации по линии ООН на предстоящий год.

Ранее Захарова назвала задачей Запада дестабилизацию Евразийского региона.

Видео: МИД России