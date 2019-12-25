Захарова назвала задачей Запада дестабилизацию Евразийского региона

В МИД РФ рассказал о задачах коллективного Запада на постсоветском пространстве.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что коллективный Запад ставит перед собой задачу дестабилизировать постсоветское пространство, а также в целом Евразийский регион. По мнению чиновницы, на реализацию этих задач страны тратят колоссальные силы и большие финансовые ресурсы. Такие сведения эксперт огласила в эфире проекта "Соловьев Live".

Регион ресурсов, регион возможностей. Регион, по большому счету, который был готов к переходу в новую цивилизационную эпоху, сохранив все лучшее из старого периода и накопив ресурсы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ пояснили, что на протяжении многих лет Россия пыталась минимизировать постперестроечную проблему, которая фиксировалась на постсоветском пространстве в политическом, гуманитарном и экономическом планах. При этом в Москве защищали государственные границы бывший советских республик, а также обезопасть их от террористов, экстремистов и боевиков.

Захарова сообщила о прибытии в Россию нового постпреда ЕС.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live