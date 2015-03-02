Захарова сообщила о прибытии в Россию нового постпреда ЕС

В МИД РФ рассказали о том, что Ролан Галяраг находится в Москве.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что новый постоянный представитель Евросоюза прибыл на территорию РФ. Информацией чиновница разделась в эфире проекта "Соловьев Live".

У нас есть постпредство ЕС в РФ. И, что самое главное, прибыл новый постпред, которому дали возможность здесь работать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В начале сентября 2022 года руководство ЕС сменило постпреда своей дипломатической миссии в Москве. С данной должности ушел немецкий специалист Маркус Эдерер оставил этот пост. В ближайшее время его место планирует занять француз Ролан Галяраг. В Брюссле уточнили, что смена посла носит "плановый характер".

Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live