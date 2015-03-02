Захарова сообщила о прибытии в Россию нового постпреда ЕС

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что новый постоянный представитель Евросоюза прибыл на территорию РФ. Информацией чиновница разделась в эфире проекта "Соловьев Live".
У нас есть постпредство ЕС в РФ. И, что самое главное, прибыл новый постпред, которому дали возможность здесь работать.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
В начале сентября 2022 года руководство ЕС сменило постпреда своей дипломатической миссии в Москве. С данной должности ушел немецкий специалист Маркус Эдерер оставил этот пост. В ближайшее время его место планирует занять француз Ролан Галяраг. В Брюссле уточнили, что смена посла носит "плановый характер".
Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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