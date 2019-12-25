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Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН
Сегодня, 9:57
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Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН

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В МИД РФ рассказали о том, что не все члены делегации РФ получили докуенты от США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова получила американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Соответствующую информацию чиновница огласила в эфире проекта "Соловьев live". Она добавила, что ряду делегатов из России въездные документы в СШа до сих пор не предоставили.

Что касается виз, дали визы некоторым членам делегации - Сергею Викторовичу Лаврову и некоторым лицам из сопровождающих лиц. Остальное пока еще не решено. Мне визу дали.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: визы, генассамблея оон, дипломаты, мария захарова, оон, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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