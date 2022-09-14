Захарова: энергетический коллапс в ЕС связан не с комфортом, а с развитием

Энергетический коллапс в ЕС связан не с комфортом, а с развитием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, европейские страны привыкли жить в спартанских условиях, и по этой причине энергетический коллапс не связан с комфортными вещами. Захарова подчеркнула, что без энергетики все их планы, проекты, инвестиционная политикан не взлетят, а их надо обеспечивать.
Ранее Захарова рассказала, о каких изменениях в США и ЕС плохо знают россияне.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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