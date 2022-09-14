Захарова: энергетический коллапс в ЕС связан не с комфортом, а с развитием

По ее словам, европейские страны привыкли жить в спартанских условиях.

Энергетический коллапс в ЕС связан не с комфортом, а с развитием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, европейские страны привыкли жить в спартанских условиях, и по этой причине энергетический коллапс не связан с комфортными вещами. Захарова подчеркнула, что без энергетики все их планы, проекты, инвестиционная политикан не взлетят, а их надо обеспечивать.

Ранее Захарова рассказала, о каких изменениях в США и ЕС плохо знают россияне.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik