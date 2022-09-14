Захарова рассказала, о каких изменениях в США и ЕС плохо знают россияне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, о каких изменениях в США и Евросоюзе плохо знают россияне. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, в России пропустили важный момент в информировании людей о том, что сейчас происходит. Она уточнила, что речь идет о глобальной легализации наркотических средств в странах ЕС и США. Дипломат считает, что российские СМИ уделяли этому недостаточно внимания.
Ранее Захарова заявила, что вандализм на Западе возведен в ранг государственной политики
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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