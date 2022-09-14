Захарова: вандализм на Западе возведен в ранг государственной политики

Дипломат напомнила о кампании, которая была направлена на отмену русской культуры.

Вандализм на Западе возведен в ранг государственной политики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что на Западе проходит пик отмены всего русского. Она отметила, что сейчас на него можно посмотреть с расстояния. Также Захарова напомнила о кампании, которая была направлена на отмену русской культуры.

Это то, что всю жизнь называлось вандализмом. Когда человек доходит до своей животной первосути. На Западе это возведено в ранг государственной политики. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова оценила проект гарантий безопасности Украине.

Видео: ВКонтатке / Радио Sputnik