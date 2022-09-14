Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила проект гарантий безопасности Украине. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Вчера, 13 сентября, офис президента Украины представил проект гарантий безопасности, согласно которому западные страны возьму на себя ряд обязательств по отношению к киевскому режиму.
По мнению Захаровой, перечисленные в проекте меры уже принимаются странами Запада. Она подчеркнула, что подписание этого документа станет "страшной кабалой" для тех стран, которым придется стать гарантами безопасности Украины.
Ранее Захарова заявила, что в МАГАТЭ не захотели увидеть, кто обстреливает ЗАЭС
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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