Она подчеркнула, что подписание этого документа станет "страшной кабалой".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила проект гарантий безопасности Украине. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Вчера, 13 сентября, офис президента Украины представил проект гарантий безопасности, согласно которому западные страны возьму на себя ряд обязательств по отношению к киевскому режиму.

По мнению Захаровой, перечисленные в проекте меры уже принимаются странами Запада. Она подчеркнула, что подписание этого документа станет "страшной кабалой" для тех стран, которым придется стать гарантами безопасности Украины.

Ранее Захарова заявила, что в МАГАТЭ не захотели увидеть, кто обстреливает ЗАЭС

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik