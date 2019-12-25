Захарова: в МАГАТЭ не захотели увидеть, кто обстреливает ЗАЭС

Дипломат отметила, что зона конфликта просвечивается со всех сторон, включая данные со спутника.

В докладе МАГАТЭ не захотели увидеть, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что зона конфликта просвечивается со всех сторон, включая данные со спутника. Она также заявила, что украинские военные обмениваются данными с западными странами.

Как можно в этой ситуации говорить о том, что нет возможности установить, кто обстреливает с какой стороны? Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова сообщила, что большая часть кораблей "продуктовой сделки" отправилась в Европу

Фото: МИД России