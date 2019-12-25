Захарова: в МАГАТЭ не захотели увидеть, кто обстреливает ЗАЭС

В докладе МАГАТЭ не захотели увидеть, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат отметила, что зона конфликта просвечивается со всех сторон, включая данные со спутника. Она также заявила, что украинские военные обмениваются данными с западными странами.
Как можно в этой ситуации говорить о том, что нет возможности установить, кто обстреливает с какой стороны?
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее Захарова сообщила, что большая часть кораблей "продуктовой сделки" отправилась в Европу
Фото: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все