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Захарова: в МАГАТЭ не захотели увидеть, кто обстреливает ЗАЭС
Сегодня, 10:27
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Захарова: в МАГАТЭ не захотели увидеть, кто обстреливает ЗАЭС

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Дипломат отметила, что зона конфликта просвечивается со всех сторон, включая данные со спутника.

В докладе МАГАТЭ не захотели увидеть, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что зона конфликта просвечивается со всех сторон, включая данные со спутника. Она также заявила, что украинские военные обмениваются данными с западными странами.

Как можно в этой ситуации говорить о том, что нет возможности установить, кто обстреливает с какой стороны?

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова сообщила, что большая часть кораблей "продуктовой сделки" отправилась в Европу

Фото: МИД России

Теги: запорожская аэс, магатэ, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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