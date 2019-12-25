Захарова: большая часть кораблей "продуктовой сделки" отправилась в Европу

По ее словам, за август 62 судна вывезли почти 1,5 млн тонн продукции.

Большая часть кораблей "продуктовой сделки" отправилась в Европу. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что договоренность по вывозу украинского продовольствия выполняет без каких-либо проблем или трудностей. По словам Захаровой, за август 62 судна вывезли почти 1,5 млн тонн продукции.

В страны Африки направилось 7 из них, 1 – в Джибути для Эфиопии, 1 – в Судан и 5 – в Египет, 4 корабля – в Йемен Ливан и Израиль, есть судна, которые идут в Турцию, но остались же еще судна, их же 62 было. А куда все ушло? А я вам отвечу – в Европу. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Также Захарова отметила, что Запад прикрывается заботой о людях для удовлетворения собственных потребностей.

Ранее Захарова заявила, что ответ ЕС о выступлении Борреля просто обязан появиться

Фото: МИД России