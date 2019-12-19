Константин Хабенский стал послом Евро-2020

Помимо актера среди послов уже значатся дирижер, футболист, балерина и оперный солист.

Актер Константин Хабенский стал почетным послом Петербурга на Евро-2020, сообщается 4 февраля в официальном Instagram спортивного мероприятия.

Хабенский присоединился к команде послов, в которую уже приняты дирижер Валерий Гергиев, солист оперы Мариинского театра Василий Герелло, футболисты Андрей Аршавин и Александр Кержаков и балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

Ранее мы рассказывали, что петербургские болельщики Евро-2020 смогут ездить на матчи бесплатно.

Фото: euro2020spb / Instagram