Константин Хабенский стал послом Евро-2020

Актер Константин Хабенский стал почетным послом Петербурга на Евро-2020, сообщается 4 февраля в официальном Instagram спортивного мероприятия.
Хабенский присоединился к команде послов, в которую уже приняты дирижер Валерий Гергиев, солист оперы Мариинского театра Василий Герелло, футболисты Андрей Аршавин и Александр Кержаков и балерина Мариинского театра Диана Вишнева.
Ранее мы рассказывали, что петербургские болельщики Евро-2020 смогут ездить на матчи бесплатно.
Фото: euro2020spb / Instagram
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