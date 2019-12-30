Петербургские болельщики Евро-2020 смогут ездить на матчи бесплатно

На эти цели планируют потратить 52 млн рублей.

В понедельник, 27 января, стало известно о том, что петербургские болельщики Евро-2020 смогут ездить бесплатно. Соответствующий конкурс объявил комитет по транспорту.

Согласно документам, болельщики смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в дни матчей. На эту инициативу потратят 52 млн рублей. Планируется, что за транспортное обслуживание заплатят из городского бюджета.

Напомним, 9 декабря стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство лишило Россию права выступать и проводить на Олимпиады и чемпионаты мира в течение 4 лет. Однако в Северной столицы все же пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов в рамках чемпионата Европы по футболу.

Ранее мы сообщали о том, что в Калифорнии погиб известный баскетболист Коби Брайант.

Фото:Piter.TV