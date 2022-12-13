Представлен трейлер новой части "О чём говорят мужчины" с Квартетом И

Премьера запланирована на 2 февраля.

в YouTube презентован трейлер новой части "О чём говорят мужчины. Простые удовольствия" с участниками "Квартета И" в главных ролях. Известно, что история снова будет крутиться вокруг персонажей Лёши (Леонид Барац), Славы (Ростислав Хаит), Саши (Александр Демидов) и Камиля (Камиль Ларин). Действие картины будет происходить в 2019 году. Авторам пришлось пересмотреть хронику того года, чтобы воссоздать антураж доковидного времени, а также зафиксировать мысли, настроения и манеру речи людей, которые еще не знали о пандемии. Официальный релиз комедии запланирован в кинотеатрах 2 февраля 2023 года.

В Сети опубликовали видео ранней версии новой игры для приставок Sony.

Фото и видео: YouTube / Central Partnership