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Представлен трейлер новой части "О чём говорят мужчины" с Квартетом И

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Премьера запланирована на 2 февраля.

в YouTube презентован трейлер новой части "О чём говорят мужчины. Простые удовольствия" с участниками "Квартета И" в главных ролях. Известно, что история снова будет крутиться вокруг персонажей  Лёши (Леонид Барац), Славы (Ростислав Хаит), Саши (Александр Демидов) и Камиля (Камиль Ларин). Действие картины будет происходить в 2019 году. Авторам пришлось пересмотреть хронику того года, чтобы воссоздать антураж доковидного времени, а также зафиксировать мысли, настроения и манеру речи людей, которые еще не знали о пандемии. Официальный релиз комедии запланирован в кинотеатрах 2 февраля 2023 года.

В Сети опубликовали видео ранней версии новой игры для приставок Sony.

Фото и видео: YouTube / Central Partnership

Теги: квартет и, о чем говорят мужчины, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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