Умерла актриса из фильма "О чем говорят мужчины" Алиса Песоцкая

Артистка запомнилась зрителям ролью дамы с собачкой в комедии "О чем говорят мужчины".

Известная актриса Алиса Песоцкая скончалась на 55-м году жизни. Она сыграла во многих российских популярных фильмах, сообщил портал Кино-театр.

Первый громкий дебют артистки состоялся в 1989 году с в ленте Михаила Козакова "Визит дамы", где она сыграла с такими актерами, как Валентин Гафт и Светлана Немоляева.

Потом Песоцкую стали приглашать в разные проекты. В 2010 году зрители увидели в комедии "О чем говорят мужчины" в роли дамы с собачкой. В фильме актриса составила компанию Жанне Фриске и Нонне Гришаевой.

Помимо этого артистка участвовала в сьемках сериалов "Врачебная тайна" и "Атлантида". Также она успешно проявила себя как креативный продюсер в компании "АС".

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