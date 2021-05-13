Дмитрий Нагиев и Гарик Харламов появятся в новой части фильма "О чем говорят мужчины"

В центре сюжета "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" – лирические приключения неизменной четверки: Леши (Леонид Барац), Славы (Ростислав Хаит), Саши (Александр Демидов) и Камиля (Камиль Ларин).

"Квартет И" совместно со студией Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатром START приступили к съемкам четвертой части культовой франшизы "О чем говорят мужчины". Четверо лучших друзей снова соберутся вместе. К ним в этой части присоединятся Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов, Михаил Полицеймако и Максим Виторган. Дистрибьютор картины – кинокомпания "Централ Партнершип".

В центре сюжета "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" – лирические приключения неизменной четверки: Леши (Леонид Барац), Славы (Ростислав Хаит), Саши (Александр Демидов) и Камиля (Камиль Ларин). О чем же на этот раз будут говорить мужчины? Леша пытается понять существует ли "женская дружба", Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую, а Саша размышляет о потере отца и необходимости радоваться жизни здесь и сейчас. Съемки фильма будут проходить в самых живописных локациях Садового кольца.

Фильм выйдет в прокат в первом квартале 2023 года.

Фото: centpart.ru