Группа "Би-2" прокомментировала перенос спектакля в Петербурге

В среду, 18 мая, в Петербурге должен был состояться спектакль группы "Би-2", однако накануне в БКЗ "Октябрьский" сообщили об отмене.
В соцсетях группа прокомментировала случившееся и отметила, что спектакль решили перенести "по независящим от организатора причинам". Новую дату назовут в ближайшее время, а все билеты действительны и не требуют обмена.
Музыканты также пообещали фанатам, что ответят на вопросы, касающиеся остальных выступлений, позже.
Отметим, что в спектакле примут участие актеры "Квартета И".
Фото: Би-2 / Вконтакте
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