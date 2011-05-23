Группа "Би-2" прокомментировала перенос спектакля в Петербурге

Концерт должен был пройти 18 мая совместно с участниками "Квартета И".

В среду, 18 мая, в Петербурге должен был состояться спектакль группы "Би-2", однако накануне в БКЗ "Октябрьский" сообщили об отмене.

В соцсетях группа прокомментировала случившееся и отметила, что спектакль решили перенести "по независящим от организатора причинам". Новую дату назовут в ближайшее время, а все билеты действительны и не требуют обмена.

Музыканты также пообещали фанатам, что ответят на вопросы, касающиеся остальных выступлений, позже.

Отметим, что в спектакле примут участие актеры "Квартета И".

Фото: Би-2 / Вконтакте