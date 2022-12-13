В Сети опубликовали видео ранней версии новой игры для приставок Sony

Проект создается на движке Unreal Engine 5.

В социальных сетях появилось возможное видео ранней версии новой компьютерной игры для консолей Sony. Демонстрационные кадры якобы показывают ранее неанонсированный проект студии, который создается на движке Unreal Engine 5. Предположительно, речь идет о проекте компании, за создание которого отвечает студия XDev. Автор утечки уточнил, что показал зрителям ранний билд игры в не самом лучшем качестве картинки. Он не стал отрицать, что уже в 2023 году в публичном пространстве может появиться больше сведений об игре. В видео понятно, что действие разворачивается в научно-фантастическом ключе, жанре ролевых игр. Наблюдение за персонажем ведется от третьего лица.

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Фото и видео: Вконтакте / Игромания