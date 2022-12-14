Релиз проекта намечен на 1 июня 2023 года.

Кинокомпания Sony показала полноценный трейлер мультфильма "Человек-паук: Через вселенные 2". Проект продолжит историю Майлза Моралеса и Гвен Стейси, которая началась летом 2018 года. Героев, как и в первой части, озвучат актеры Шамик Мур и Хейли Стайнфелд. В видео создатели продемонстрировали зрителям основных персонажей, которые отправляются в путешествия по различным реальностям, а также несколько версий Человека-Паука. В частности, показана версия из компьютерных игр Insomniac Games. Замечен в ролике и основной злодей серии. Авторы уточнили, что в общей сложности в релизе будут показаны 240 персонажей и шесть вселенных. Официальный релиз проекта запланирован на 1 июня 2023 года. Спустя год к выходу запланирована третья часть истории, в котором антагонистом выступит Пятно.

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Фото и видео: Sony Pictures Entertainment