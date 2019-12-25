Объявлена новая возможная дата празднования 40-летия фанатского движения "Зенита"

Место проведение – "старое", дата – новая.

Футбольный клуб "Зенит" объявил о новой "ориентировочной" дате празднования проведения фестиваля болельщиков в честь 40-летия фанатского движения клуба.

Представители клуба выпустили заявление, в котором заявили, что находится в процессе обсуждения формата и даты проведения фестиваля совместно с Администрацией Санкт-Петербурга, правоохранительными органами и фанатским активом.

Ориентировочная дата проведения фестиваля — 4 октября 2020 года, место проведения — стадион "Петровский".

Ранее глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин направил письмо на имя гендиректора ФК "Зенит" Александра Медведева, в котором фактически обвинил представителей клуба в провокации после сорванного праздника болельщиков, посвященного 40-летию фанатского движения в Петербурге.

Накануне на сайте объединения болельщиков "Ландскрона" появилось сообщение, что в связи с "жестким давлением силовых структур" празднования 40-летия фанатского движения "Зенита" на стадионе "Петровский" не будет.

Болельщики должны были 26-го сентября провести матч с экс-футболистами клуба, однако его отменили. В "Зените" сообщили, что это произошло по не зависящим от клуба причинам.

Основной состав "Зенита" в эту субботу сыграет против "Уфы" на "Газпром Арене". Автомобилистов предупредили об ограничениях в движении.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"