Матч фанатов "Зенита" с футболистами на стадионе "Петровский" отменили

О причинах не сообщается.

Матча между фанатами "Зенита" и футболистами, который должен был пройти 26 сентября, не будет. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Клуб принес свои извинения и объяснил, что мероприятие на стадионе "Петровский" не состоится по независящим от него причинам.

Напомним, сыграть с болельщиками в честь 40-летия фанатского движения должны были сыграть Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Александр Спивак.

В эту субботу "Зенит" выступит против "Уфы" на "Газпром Арене". Автомобилистов предупредили об ограничениях в движении.

Фото: Википедия