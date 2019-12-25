Матч фанатов "Зенита" с футболистами на стадионе "Петровский" отменили

Матча между фанатами "Зенита" и футболистами, который должен был пройти 26 сентября, не будет. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.
Клуб принес свои извинения и объяснил, что мероприятие на стадионе "Петровский" не состоится по независящим от него причинам.
Напомним, сыграть с болельщиками в честь 40-летия фанатского движения должны были сыграть Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Александр Спивак.
В эту субботу "Зенит" выступит против "Уфы" на "Газпром Арене". Автомобилистов предупредили об ограничениях в движении.
Фото: Википедия
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