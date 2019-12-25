Фанаты "Зенита" сыграют против футболистов на стадионе "Петровский"

Вход на мероприятие свободный. Наличие масок и перчаток обязательно.

В эту субботу, 26 сентября, пройдет празднование 40-го дня рождения фанатского движения "Зенита". В честь юбилея на стадионе "Петровский" состоится матч между болельщиками и футболистами. Об этом рассказала пресс-служба "Зенита".

Матч начнется после игры сине-бело-голубых с "Уфой", а концертная программа стартует в 19:30.

Против сборной фанатов на поле выйдут Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Александр Спивак и другие. Перед началом игры у кромки поля пройдет церемония награждения болельщиков, которые пробили "золотой" сезон.

Вход на мероприятие свободный. Наличие масок и перчаток обязательно.

Ранее пустую "Газпром Арену" отдали фанатам в честь 40-летия движения.

Фото: ВКонтакте/WORLD GROUP | FIFA MOBILE | FIFA 19

