Пустую "Газпром Арену" отдали фанатам в честь 40-летия движения

На стадионе состоялось настоящее пиротехническое шоу.

В понедельник, 21 сентября, на "Газпром Арене" состоялось красочное шоу, посвященное юбилею фанатского движения "Зенита". Сине-бело-голубые опубликовали на своем официальном сайте и в соцсетях фото и видео со стадиона.

В честь 40-летия движения фанатам отдали весь стадион. Они держали на трибунах флаги и жгли файеры. В какой-то момент посреди поля высветилась огненная цифра 40. Все это вместе сложилось в настоящее пиротехническое шоу.

Началом фанатского движения "Зенита" считается первый организованный выезд на матч со "Спартаком". Эта игра прошла 21 сентября 1980 года. Тогда на ней присутствовали 44 болельщика сине-бело-голубых.

Ранее "Зенит" опубликовал ролик, как голкипер сбивает дрон.

Фото: fc-zenit.ru

Видео: Twitter / ФК "Зенит"