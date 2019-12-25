"Зенит" опубликовал ролик, как голкипер сбивает дрон

Молодые петербуржцы решили запустить дрон на стадион, однако концовка оказалась неожиданной.

Вечером в понедельник, 21 сентября, на официально странице ФК "Зенит" в Instagram появился ролик с неожиданной концовкой.

На нем молодые петербуржцы решают заглянуть на "Газпром Арену" с помощью беспилотного летательного аппарата. Дрон проносится вдоль трибун, влетает на поле, где проходит тренировка игроков. Заметив инородный предмет вратарь Николай Рыбиков точным ударом сбил дрон. Пользователи сети усомнились в достоверности ролика, однако все равно отметили, что видео вышло "залипательным".

Ранее мы писали, что БК "Зенит" примет гостей в условиях ограничений.

Фото: instagram.com/zenit_spb/