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"Зенит" опубликовал ролик, как голкипер сбивает дрон
Сегодня, 19:00
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smirenny

"Зенит" опубликовал ролик, как голкипер сбивает дрон

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Молодые петербуржцы решили запустить дрон на стадион, однако концовка оказалась неожиданной.

Вечером в понедельник, 21 сентября, на официально странице ФК "Зенит" в Instagram появился ролик с неожиданной концовкой. 

На нем молодые петербуржцы решают заглянуть на "Газпром Арену" с помощью беспилотного летательного аппарата. Дрон проносится вдоль трибун, влетает на поле, где проходит тренировка игроков. Заметив инородный предмет вратарь Николай Рыбиков точным ударом сбил дрон. Пользователи сети усомнились в достоверности ролика, однако все равно отметили, что видео вышло "залипательным".

Ранее мы писали, что БК "Зенит" примет гостей в условиях ограничений.

Фото: instagram.com/zenit_spb/

Теги: зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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