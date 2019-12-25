БК "Зенит" примет гостей в условиях ограничений

Клуб примет польский "Зелена Гура" и эстонский "Калев" в рамках Единой лиги ВТБ.

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что баскетбольный клуб "Зенит" в среду и субботу примет гостей в рамках Единой лиги ВТБ.

Для Петербурга это будут первые игры после коронавирусных ограничений. Новый стандарт безопасности Роспотребнадзора, согласно которому была отменена шахматная рассадка зрителей в театрах, на концерта и цирках, не распространяется на спортивные игры. Поэтому первые матчи Единой лиги ВТБ пройдут в условиях ограничений. Арена примет всего 1750 зрителей из 7100 возможных. Также территорию игрового зала разделят на "чистую" и "грязную". В "чистой" будут находиться только игроки, судьи, секретариат и официальные лица. Контакт с болельщиками не предусмотрен.

Ранее мы писали, что "Зенит" обыграл "Химки" в 1-м матче сезона Лиги ВТБ.

Фото: vk.com/zenitbasket