"Зенит" обыграл "Химки" в 1-м матче сезона Лиги ВТБ

Новый сезон Единой Лиги ВТБ начался для "Зенита" с уверенной победы над "Химками".
Поначалу петербургский клуб шел лишь с небольшим преимуществом в три очка, а затем резко вырвался вперед. Итоговый счет составил 79:67. Напомним, что в прошлом матче, который прошел в январе, "Зенит" так же обыграл команду из московской области.
Самым результативным игроком стал Билли Бэрон, набравший 16 очков.
Следующая встреча для петербургского клуба состоится с командой "Зелена Гура" из Польши.
Ранее мы писал, что "Зенит" разошелся миром с "Уралом" в Екатеринбурге.
Фото: pixabay
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