"Зенит" обыграл "Химки" в 1-м матче сезона Лиги ВТБ

Итоговый счет встречи составил 79:67.

Новый сезон Единой Лиги ВТБ начался для "Зенита" с уверенной победы над "Химками".

Поначалу петербургский клуб шел лишь с небольшим преимуществом в три очка, а затем резко вырвался вперед. Итоговый счет составил 79:67. Напомним, что в прошлом матче, который прошел в январе, "Зенит" так же обыграл команду из московской области.

Самым результативным игроком стал Билли Бэрон, набравший 16 очков.

Следующая встреча для петербургского клуба состоится с командой "Зелена Гура" из Польши.

Ранее мы писал, что "Зенит" разошелся миром с "Уралом" в Екатеринбурге.

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