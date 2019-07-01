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"Зенит" обыграл "Химки" в 1-м матче сезона Лиги ВТБ
Сегодня, 18:01
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smirenny

"Зенит" обыграл "Химки" в 1-м матче сезона Лиги ВТБ

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Итоговый счет встречи составил 79:67.

Новый сезон Единой Лиги ВТБ начался для "Зенита" с уверенной победы над "Химками". 

Поначалу петербургский клуб шел лишь с небольшим преимуществом в три очка, а затем резко вырвался вперед. Итоговый счет составил 79:67. Напомним, что в прошлом матче, который прошел в январе, "Зенит" так же обыграл команду из московской области.

Самым результативным игроком стал Билли Бэрон, набравший 16 очков. 

Следующая встреча для петербургского клуба состоится с командой "Зелена Гура" из Польши.

Ранее мы писал, что "Зенит" разошелся миром с "Уралом" в Екатеринбурге.

Фото: pixabay

Теги: лига втб, химки зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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