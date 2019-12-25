"Зенит" разошелся миром с "Уралом" в Екатеринбурге

Соперники обменялись забитыми мячами.

Матч 8-го тура российского футбольного чемпионата между петербургским "Зенитом" и "Уралом" из Екатеринбурга завершился ничейным результатом – 1:1.

Первый гол встречи на 4-й минуте забил форвард "сине-бело-голубых" Артем Дзюба. После забитого мяча Дзюба вышел в 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Зенита", сообщили в пресс-службе клуба. Для достоверности момент с участием нападающего пересматривали на повторе VAR, гол засчитали. Ответный мяч в составе уральцев на 69-й минуте забил форвард Андрей Панюков.

Отметим, что по итогам восьмого тура "Зенит" продолжает находиться на первом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 17 очков. Однако идущие за петербургским клубом "Спартак" и "Сочи" имеют по игре в запасе и могут подвинуть "сине-бело-голубых" с лидерской позиции.

Следующий матч "Зенит" проведет 26 сентября в Петербурге. Соперниками команды Сергея Семака станут гости из "Уфы".

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"