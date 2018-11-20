Баскетбольный "Зенит" обыграл "Химки" с минимальным отрывом

Преимущество петербуржцев достигло четырех очков.

Нападающий петербургского баскетбольного "Зенита" Марко Симонович рассказал о прошедшем матче против подмосковных "Химок". Напомним, что накануне вечером спортсмены из Северной столицы одержали победу над гостями. Встреча проводилась в рамках турнира ВТБ и завершилась с результатом 86:82.

Форвард команды "сине-бело-голубых" отметил, что поединок оказался непростым, так как в игре не принимали пятеро баскетболистов из основного состава. В нынешнем составе клуб дважды проиграл: сначала УНИКСу, а затем "Андорре".

Игрок добавил, что важнейшим пунктом в данном соревновании стала защита, с которой петербуржцы справились.

Фото: Вконтакте/БК "Зенит"