В Химках полиция выявила 68 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, правоохранители нагрянули в производственный цех, общежитие и один из торговых центров в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. В ходе рейда они проверили 87 граждан, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья.

За нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ в отношении иностранцев составлены 68 административных протоколов. Каждому правонарушителю назначен штраф в размере от 5 до 7 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны. Также полицейскими установлен мужчина, который организовал проживание трех нелегальных мигрантов в одном из общежитий в поселке Лунево. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Московской области